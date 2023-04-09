ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 15:45

Вышедший из берегов Волхов затопил несколько населенных пунктов

фото ЗакС политика Вышедший из берегов Волхов затопил несколько населенных пунктов

В Новгородской области 9 апреля случилось наводнение: на подтопление жалуются жители сразу нескольких населенных пунктов.

Как сообщает издание "Подъем", вышедшая из берегов река Волхов затопила Краснофарфорный, Волхов Мост и Марьино. В этих местах больше всего досталось дачным участкам, преимущественно пустующим в первой половине весны.

Медиапроект "Mash на Мойке" также публикует фотографии города Чудово с залитыми по колено водой улицами. Местные жители связывают происшествие с отсутствием плотины, которую, по их словам, давно должны были построить сотрудники Волховской гидроэлектростанции.

фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости9 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама