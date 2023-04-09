В Петербурге после наезда троллейбуса скончалась актриса дубляжа Елена Шульман

Петербургская актриса дубляжа и закадровой озвучки Елена Шульман умерла от последствий дорожно-транспортного происшествия, пишет "Фонтанка". В центре города 7 апреля она попала под троллейбус, подъезжавший к остановке: не заметив опасности, она вышла на проезжую часть.

"Водитель применил торможение, но женщина все равно попала под колесо", - рассказали журналистам в комитете по транспорту.

Сотрудники НИИ имени Джанелидзе, боровшиеся за жизнь пострадавшей всю последующую ночь, не смогли ее спасти. Полиция начала доследственную проверку обстоятельств происшествия.

Голосом Елены Шульман озвучены персонажи сериала "Черное зеркало", а также мультфильмов "Смешарики" и "Лунтик".

На уходящей неделе в центре города троллейбус сбил подростка на электросамокате. В состоянии средней степени тяжести его отправили в больницу.