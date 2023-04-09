Бастрыкин потребовал доклад о законности стройки на территории ЖК "Каменка"

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил у петербургских подчиненных доклад о скандальной ситуации вокруг стройки в Приморском районе. Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идет о незаконном, с точки зрения хозяев квартир в ЖК "Каменка", строительстве на территории квартала.

Суть конфликта в том, что участок подозрительным для жильцов образом сменил собственника. Новый владелец, в отличие от старого, уже не обязан строить на местности объект социальной инфраструктуры, поскольку земля сменила назначение. Ранее обитатели жилого комплекса требовали от органов власти выделить под полагающиеся им социальные объекты дополнительную территорию.

Сотрудники петербургского управления СК начали проверку ситуации и в ближайшее время отчитаются о ней перед Бастрыкиным.