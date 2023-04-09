Скончался артист молодежного театра на Фонтанке Вадим Волков

В Петербурге ушел из жизни актер Молодежного театра на Фонтанке Вадим Волков, которому в феврале исполнилось 59 лет. В течение карьеры он также снимался в кино и участвовал в телевизионных проектах.

"Артист работал вне амплуа, используя все отпущенные его таланту краски – от лирических до комических", - написала о нем в некрологе пресс-служба театра.

Своему последнему месту работы выпускник ЛГИТМиКа Волков отдал двенадцать лет жизни. За это время он сыграл, в частности, в таких спектаклях, как "Севильский цирюльник", "Кабала святош/ Мольер", "Время для посещений" и "Абанамат".

фото: mtfontanka.ru