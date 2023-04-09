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Новости 17:55

Бастрыкин недоволен отказом возбуждать дело из-за отключения электричества дачникам в Ленобласти

фото ЗакС политика Бастрыкин недоволен отказом возбуждать дело из-за отключения электричества дачникам в Ленобласти

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин получил жалобы от жителей Выборгского района Ленобласти, которых не устраивает отказ региональных следователей возбуждать уголовное дело. Речь идет о нарушении прав собственников участков, входящих в дачное некоммерческое партнерство (ДНП) "Солодово".

Недовольство граждан связано с действиями администрации близлежащего коттеджного поселка "Карельский бриз", сообщает информационный центр СК. По словам заявителей, дачников из "Солодово" отключили от тепла и электричества. Им также предъявили счета за коммунальные услуги по завышенным тарифам. Кроме того, согласно обращениям в электронную приемную ведомства, жителям ДНП ограничили въезд на территорию садоводства, установив шлагбаум.

Бастрыкин потребовал от подчиненных в области провести подробную проверку обстоятельств конфликта и разъяснить, почему с первого раза дело решили не возбуждать.


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