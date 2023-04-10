В Петербурге остановили встречу детей с блогерами из-за угрозы давки

Охрана крупнейшего петербургского фуд-молла Vokzal 1853 решила прервать встречу детей с блогерами Марьяной и Машей Lil P из-за угрозы давки, передаёт РИА Новости.

В пресс-службе комплекса призвали не верить появившимся в Telegram-каналах сообщениям о якобы травмировании несовершеннолетних.

"После образования чрезмерного количества людей в зоне сцены, было принято решение службой безопасности фуд-молла, о прекращении мероприятия раньше времени, во избежание давки среди поклонников творчества блогеров", — отчитались представители Vokzal 1853.

Встречу с блогерами организовало ООО "Волшебный Мир", площадка для выступления была предоставлена на безвозмездной основе.