Смольный потратит 15 млн рублей на организацию Книжного салона

Комитет по печати и взаимодействию со СМИ заключил контракт на организацию Международного книжного салона, передаёт "Деловой Петербург".

В конкурсе победило ООО "Центр управления проектами": компания снизила сумму подряда с 17,5 до 14,9 млн рублей. Данная организация подписывает со Смольным контракты на протяжении последних двух лет.

Ключевыми темами нынешнего Книжного салона должны стать следующие: "320 лет со дня основания Санкт–Петербурга", "Год педагога и наставника" и "Санкт–Петербург — культурная столица СНГ 2023".

Мероприятие пройдёт с 18 по 21 мая.

"Центру управления проектами" предстоит также заняться продвижением Салона, взаимодействием со СМИ, привлечением не меньше ста участников — писателей, литературоведов и специалистов в области книгоиздания. Также компания должна будет организовать культпрограмму на Дворцовой площади.