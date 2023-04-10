На ремонт 250 км петербургских дорог потратят 12 млрд рублей

В Петербурге до конца текущего года обновят покрытие 250 км дорог, информирует в понедельник, 10 апреля, пресс-служба Смольного. На эти цели в городском бюджете заложено 12,2 млрд рублей.

Градоначальник Северной столицы Александр Беглов напомнил, что допфинансирование город получает в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Ремонт будет проведён по более чем 100 адресам. Среди прочего, это будут участки от Арсенальной улицы до Пискарёвского проспекта, от улицы Антонова-Овсеенко до улицы Тельмана, от Левашовского шоссе до улицы Добрая Горка и другие. При проведении работ дорожники будут учитывать состояние магистралей, близость к социальным объектам и обращения петербуржцев.

Обычно к ремонту городских дорог специалисты приступают в апреле, однако холодное начало весны вынудило их сдвинуть сроки.