Единоросс обошла соперника после непризнания итогов голосования на одном из участков в Красном Селе

Участковая избирательная комиссия № 1213 решила не признавать итоги голосования на дополнительных выборах в муниципальный совет Красного Села. Решение УИК утром 10 апреля опубликовали в своем Telegram-канале "Наблюдатели Петербурга".

Ночью на участке проводили проверку вероятных нарушений во время голосования в воинской части. Поводом для нее стало заявление наблюдательницы от Общественной палаты. Она сообщила, что не все голосующие военные дали члену избиркома заявления на выездное голосование. Проверка УИК показала, что одного заявления действительно не достает.

Комиссия решила признать допущенные нарушения "существенными, не позволяющими установить количество граждан действительно проголосовавших вне помещения и влекущими невозможность установления итогов голосования на избирательном участке № 1213".

Партия "Справедливая Россия - За правду" в своем Telegram-канале опубликовала итоги подсчета голосов на участке № 1213, который в итоге был забракован. Согласно этим данным, второй результат с отрывом в 139 голосов получила справоросс Галина Симоненкова. Однако непризнание итогов голосования на этом участке, согласно данным ГАС "Выборы", лишает ее возможности стать депутатом. В случае, если итоговые результаты будут утверждены без учета УИК № 1213, оба мандата получат представители "Единой России", а Симоненковой для победы не хватит 25 голосов.

Утвердить итоги голосования в Красном Селе должна территориальная избирательная комиссия № 26.