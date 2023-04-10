Суд в Екатеринбурге приговорил к 19 годам колонии двух музыкантов по делу о поджоге военно-учётного стола

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга назначил 19 лет колонии для музыкантов Алексея Нуриева и Романа Насрыева, которые являются фигурантами дела о поджоге военно-учётного стола, передаёт "Зона права"*. Мужчины кинули коктейль Молотова в окно учреждения, в результате небольшого возгорания никто не пострадал, однако выгорел линолеум.

Нуриеву и Насрыеву инкриминировали статьи о совершении теракта группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 205 УК) и об обучении террористической деятельности (ст. 205.3 УК).

Как считает следствие, в октябре прошлого года мужчины кинули несколько коктейлей Молотова в окно администрации города Бакал: там находился военно-учётный стол. Сотрудница учреждения во время одного из заседаний рассказала, что из-за пожара могла бы сгореть картотека на 4 тысячи человек. С пожаром справилась женщина-сторож.

Нуриева и Насрыева задержали через несколько часов после поджога. Впоследствии их заключили под стражу. Изначально мужчинам инкриминировали статью об умышленном уничтожении и повреждении имущества (ст. 167 УК). Позднее дело переквалифицировали, музыкантам вменили более тяжкие статьи УК.

"Возможно, такое необоснованно жестокое обвинение связано с тем, что фигуранты дела из условно лояльной власти среды: Алексей Нуриев — сотрудник МЧС, а Роман Насрыев работал водителем во вневедомственной охране, относящейся к Росгвардии", — рассказывала "Зона солидарности".

На суде фигуранты разбирательства признали факт поджога, однако отвергли обвинения в терроризме и обучении ему.

Нуриев и Насрыев являются участниками рок-группы Room32.

*Минюст внёс "Зону права" в единый реестр иноагентов