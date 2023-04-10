В Курске отказались от проведения парада в честь Дня Победы

Власти отказались проводить в Курской области военный парад по случаю Дня Победы, передаёт РИА Новости со ссылкой на заявление губернатора региона Романа Старовойта.

Он рассказал, что к соответствующему решению руководство региона пришло "во взаимодействии с федеральными коллегами, теми, кто обеспечивает безопасность" в области, "учитывая текущую ситуацию".

Немногим ранее от проведения парада 9 Мая решили отказаться власти Белгородской области. Тогда глава региона Вячеслав Гладков заявил, что решение обусловлено нежеланием провоцировать "противника" "большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода". Вопрос о проведении салюта и шествия "Бессмертного полка" рассмотрят на заседании оперштаба.