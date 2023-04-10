СК обнаружил нарушения в проекте офиса ФНС на севере Петербурга

Следственный Комитет подтвердил наличие нарушений в проекте здания Федеральной налоговой службы, которое собираются возвести рядом со школой №121. Местные жители выступают против строительства, утверждая, что ради него придется вырубить деревья, а в будущем новый офис будет затенять учебное заведение.

Сотрудники СК провели экспертизу проектной документации и озвучили ряд претензий. Они касаются, в частности, расчёта коэффициента естественного освещения учебных классов.

В настоящее время "недопустимо начало осуществления стадии непосредственного производства ведения строительных работ на основании исследуемой документации", говорится в акте комиссии экспертов.

Противники строительства здания ФНС заявили ЗАКС.Ру, что теперь они ждут возбуждения уголовного дела по материалам доследственной проверки.

Напомним, жители борются против вырубки и застройки участка под окнами школы на протяжении двух лет. В начале 2023 года они собрали более 4000 подписей за перенос места строительства. Суды подтвердили законность проекта нового здания ФНС. Однако в феврале историей заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин. 16 марта с активистами встретился и.о. главы ГСУ СК по Петербургу Олег Бобков.