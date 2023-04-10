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Новости 12:56

Ещё один роддом в Петербурге начал выдавать свидетельства о рождении при выписке

фото ЗакС политика Ещё один роддом в Петербурге начал выдавать свидетельства о рождении при выписке

Отныне в 15 петербургских роддомах родители смогут получать свидетельства о рождении детей. Соответствующий документ начала выдавать больница № 38 в Пушкинском районе, информирует 10 апреля пресс-служба Смольного.

Градоначальник Северной столицы Александр Беглов, комментируя событие, отметил, что появление обозначенной выше опции поможет родителям сэкономить время для того, чтобы уделить больше заботы малышу. При этом по упрощённой схеме свидетельства выдают при регистрации ребёнка через портал "Госуслуг". Таким образом, родители получают электронный документ.

Получить свидетельство "по-старинке" можно в отделениях ЗАГС.


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