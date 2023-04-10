Депутаты ЗакСа подготовили обращение в правительство с просьбой усилить охрану Пулково

Депутаты Законодательного собрания Петербурга намерены направить в правительство РФ обращение с просьбой усилить охрану аэропорта Пулково, информирует пресс-служба ЗакС. Проект соответствующего документа изучили на заседании рабочей группы, учреждённой при комиссии по вопросам правопорядка и законности.

По замыслу авторов обращения, к охране петербургского аэропорта следует привлечь дополнительные силы Росгвардии.

"Депутаты провели значительную работу с представителями всех силовых ведомств, надзорных структур, Комитетом по транспорту. Учтены различные точки зрения и предложения. Планируется, что задачей сотрудников Росгвардии будет усиление охраны внешнего периметра аэропорта", - сказал в ходе заседания комиссии её председатель, депутат Константин Чебыкин.

Дополнительным преимуществом привлечения Росгвардии к охране воздушной гавани будут их знания и опыт по борьбе с беспилотниками.

Комиссия рекомендовала внести обращение на рассмотрение городского парламента.

Фото: пресс-служба Заксобрания