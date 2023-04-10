Бельский поддержал инициативу о выплатах ветеранам по случаю 78-й годовщины со Дня Победы

Спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский выступил в поддержку инициативы градоначальника Александра Беглова о единовременных выплатах ветеранам и блокадникам по случаю 78-й годовщины со Дня Победы, сообщает пресс-служба ЗакСа.

Подготовленный законопроект депутаты изучат на грядущем пленарном заседании в среду, 12 апреля.

Согласно документу, на выплаты в размере 10 тысяч рублей претендуют ветераны ВОВ, жители блокадного Ленинграда и бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей. В свою очередь, по 5 тысяч рублей получат вдовы погибших и умерших бойцов, а также "дети войны". Из городской казны на эти цели выделят 1,5 млрд рублей.

"Единовременная выплата — это самое меньшее, что мы можем сделать для людей, которые победили фашизм, отстояли наш город, а затем восстановили страну в трудные послевоенные годы. Однако и дополнительная мера материальной поддержки для них будет вполне кстати. Сегодня в нашем городе осталось всего 247 тысяч человек, попадающих под действие этого законопроекта", - прокомментировал документ Бельский.