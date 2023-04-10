В Петербурге выставили на торги имущество обанкротившейся компании-застройщика

Принадлежащее компании-банкроту "Унисто Петросталь" имущество пустят с молотка. Начальная цена лота составляет 1,6 млрд рублей. Речь идёт о земельном участке рядом с недостроем ЖК "Тридевяткино царство" в Мурино, коммерческих помещениях в Петербурге и ряде других активов компании, делится РБК.

Отдельными лотами выставят на торгах участок 2,7 га под строительство школы и ещё один участок 0,3 га в Мурино.

Дольщики, купившие квартиры у "Унисто Петросталь", рискуют остаться без своей недвижимости из-за крупных долгов компании. Суд признал её банкротом осенью 2018 года. В поданных к фирме исках сообщается о квартирах в разных ЖК, которые были проданы уже после банкротства. Соответствующим образом получается, что застройщик продавал недвижимость, уже имея долги перед гражданами.