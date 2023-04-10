В собственность Петербурга вернули участок берега Большой Невки

Горсуд Петербурга удовлетворил требование природоохранной прокуратуры и вернул в государственную собственность участок береговой полосы реки Большой Невки, о чем сообщает пресс-служба ведомства.

Дело рассматривалось повторно после того, как Третий кассационный суд не согласился с предыдущим решением.

На новом рассмотрении иска было установлено, что физическое лицо незаконно владеет территорией общего пользования. По требованию прокурора участок исключат из единого государственного реестра недвижимости.