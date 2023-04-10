На петербургском заводе роботизируют приготовление еды

На заводе готовой еды, принадлежащем "Яндекс.Лавке", в 2023 году роботизируют производство. Об этом пишет РБК Петербург со ссылкой на пресс-службу компании. Машинам доверят почти половину всей работы на заводе, расположенном в историческом здании бывшего завода "Арсенал". Сегодня здесь трудятся 290 человек.

"На производстве появятся автоматические линии по приготовлению блинов, панировке изделий, варке пасты, а также программируемые электросковороды", - рассказали в "Яндекс.Лавке".

Предполагается, что производительность труда вырастет многократно. Подсчитано, что если один специалист способен испечь примерно 150 блинов за смену, то робот способен за аналогиичное время управиться с 1500 блинами.

На сегодняшний день на заводе уже работают автоматические линии по формовке различных блюд.