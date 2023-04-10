В Коломягах демонтируют незаконный КПП

Возле завода "Радар ММС" на Новосельковской улице в Петербурге снесут контрольно-пропускной пункт, появившийся в прошлом году в нарушение закона. Об этом сообщает издание "Канонер".

Решение о демонтаже приняли в комитете по контролю по имуществом, сочтя, что имеет место "самовольное размещение движимого имущества на земельном участке". Работы проведет ГКУ "Центр повышения эффективности использования государственного имущества".

Охранник, дежуривший на объекте, в прошлом месяце рассказал журналистам, что шлагбаум не используется и что через КПП можно проехать в любое время суток. Связь между объектом и заводом он подтверждать или опровергать не стал.

фото: pixabay