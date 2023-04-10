В вузах начнут преподавать "Основы российской государственности"

Со следующего учебного года в отечественных вузах начнется преподавание курса под названием "Основы российской государственности", анонсированного президентом в декабре, о чем сообщает Минобрнауки.

В работе над проектом участвовали три тысяч преподавателей из более чем пятисот вузов. По мнению главы министерства Валерия Фалькова, новая дисциплина нужна студентам для "создания духовно-нравственного и культурного фундамента развитой и цельной личности, осознающей особенности исторического пути нашего государства и самобытность его политической организации".

Курс займет 72 часа, из которых 18-20 часов предполагает внеаудиторную нагрузку. Одна из пяти его частей получила название "Российское государство-цивилизация".