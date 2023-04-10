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Новости 17:14

Самолет "Аэрофлота" впервые отправили на ремонт в Иран

фото ЗакС политика Самолет "Аэрофлота" впервые отправили на ремонт в Иран

Впервые в истории используемый "Аэрофлотом" самолет отправили на ремонт в Иран, что объясняется действующими в отношении России западными санкциями. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника.

Воздушное судно Airbus A330-300 прибыло в Тегеран на прошлой неделе. Техобслуживание проведет местная транспортная компания Mahan Air, о чем стороны договаривались несколько месяцев.

Напомним, что масштабные санкции, коснувшиеся авиационной отрасли, в отношении России ввели в конце февраля 2022 года. В частности, самолетам отечественных авиакомпаний запретили летать в небе над странами, которые впоследствии попали в список так называемых недружественных государств.


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