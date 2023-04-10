Депутат Скрозникова предложила платить старшеклассникам за пятерки

Член фракции "Новых людей" в Государственной думе Анна Скрозникова обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением подумать о материальном стимулировании школьников за отличную учебу.

Каждая полученная старшеклассником пятерка в четверти, по ее мнению, заслуживает денежного вознаграждения, которое следует перечислять на "Пушкинскую карту".

27-летняя депутат ссылается на некое канадское исследование, гласящее, что такого рода стимулирование повышает общую успеваемость в школе. Скрозникова хочет, чтобы глава правительства поручил проанализировать инициативу профильным органам власти.

фото: duma.gov.ru