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Новости 18:26

Беглов поблагодарил авторов жалоб на разбитые дороги

фото ЗакС политика Беглов поблагодарил авторов жалоб на разбитые дороги

Петербургский губернатор Александр Беглов отметил пользу обращений от граждан, жалующихся на плохое состояние дорог через его страницу "ВКонтакте" и через портал "Наш Санкт-Петербург".

"Хотел бы сказать спасибо всем, кто присылает конкретные адреса", - произнес он в еженедельном эфире на "Радио России"

До окончания месячника благоустройства (до 1 мая) городские власти планируют ликвидировать "значительную часть ям и выбоин". Дорожные работы покроют 42 тысячи кв. метров. Кроме того, по требованию чиновников подрядчики проведут гарантийный ремонт тех участков проезжей части, которые чинили в прошлом и позапрошлом годах.

На ста пешеходных переходах в нынешнем году обновят или установят светофоры. За это же время в городе появится 65 новых нерегулируемых переходов.


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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