Беглов поблагодарил авторов жалоб на разбитые дороги

Петербургский губернатор Александр Беглов отметил пользу обращений от граждан, жалующихся на плохое состояние дорог через его страницу "ВКонтакте" и через портал "Наш Санкт-Петербург".

"Хотел бы сказать спасибо всем, кто присылает конкретные адреса", - произнес он в еженедельном эфире на "Радио России"

До окончания месячника благоустройства (до 1 мая) городские власти планируют ликвидировать "значительную часть ям и выбоин". Дорожные работы покроют 42 тысячи кв. метров. Кроме того, по требованию чиновников подрядчики проведут гарантийный ремонт тех участков проезжей части, которые чинили в прошлом и позапрошлом годах.

На ста пешеходных переходах в нынешнем году обновят или установят светофоры. За это же время в городе появится 65 новых нерегулируемых переходов.