В Петербурге оштрафовали участника СВО из Туниса, нарушившего миграционный режим

Выборгский районный суд Петербурга назначил 5 тысяч рублей штрафа гражданину Туниса Бен Ахмеду Шерифу, которого признали виновным в нарушении миграционного законодательства. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, протокол на него составили по статье ч.3.1 ст.18.8 КоАП

В конце прошлого десятилетия тунисец уклонялся от выезда из страны после того, как истек законный срок его пребывания в России. В 2021 году он получил реальный срок заключения, но был помилован президентом год спустя для участия в военной спецоперации, во время которой был ранен.

В январе нынешнего года вернувшийся в Петербург Ахмед Шериф подал заявку на получение российского гражданства. На тот момент у него не было документов, подтверждающих легальность нахождения в стране, с чем и связано привлечение к административной ответственности.