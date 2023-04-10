Генпрокуратура рассмотрит вопрос лишения квартиры Софии Ротару из-за ее позиции по СВО

Организация "Ветераны России" пожаловалась в Генпрокуратуру на певицу Софию Ротару. Общественники недовольны пацифистской позицией артистки и просят отнять у нее жилье, пишет ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Вадима Мироненко. Известно, что в центре столицы певице принадлежит трехкомнатная квартира.

"Это связано с возможной финансовой поддержкой Ротару ВСУ. Мы требуем отобрать ее недвижимость в Москве и Ялте, продать ее, а вырученные средства направить на нужды ВС РФ", - объяснил он стремление своих единомышленников.

Мироненко рассчитывает, что все публичные люди, призывающие к поддержке украинских силовиков, решением властей лишатся возможности легального дохода в России.