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РКН не нашел оснований для разблокировки Twitter

фото ЗакС политика РКН не нашел оснований для разблокировки Twitter

Идея разблокировать в России американскую социальную сеть Twitter не встретила поддержки у Роскомнадзора, о чем сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей ведомства. По мнению последних, часто встречающийся в соцсети контент противоречит "традиционным российским духовно-нравственным ценностям". Чиновники подсчитали, что администрация сервиса микроблогов не удалила 1,3 тысячи материалов, запрещенных в России. 

"Российские пользователи не испытывают недостатка в возможности получения информации и общении благодаря популярным отечественным социальным сервисам, показывающим активный рост аудитории, развитие функционала, познавательного и развлекательного контента", - также считают в РКН.

На прошлой неделе снять санкции с американского сервиса предложил депутат Антон Горелкин, поддержанный "Лигой безопасного интернета".


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