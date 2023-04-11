Сотрудника петербургского музея со спецназом задержали по делу о незаконном обороте оружия

Уголовный розыск Петербурга и управление ФСБ по региону при силовой поддержке спецназа нагрянули к эксперту Музея военного костюма, дома у которого нашли патроны и старинное оружие, передаёт "Фонтанка" 11 апреля.

Силовики пришли в квартиру к 54-летнему музейному работнику днём ранее, 10 апреля, по делу о покушении на убийство. Предварительно, дома у мужчины обнаружили сотни патронов различного калибра, а также предметы, похожие на пистолеты.

Эксперты пришли к выводу, что патроны были изготовлены на заводе и подходят для стрельбы.

Как итог, правоохранители возбудили уголовное дело о "Незаконном обороте оружия и боеприпасов". Музейного сотрудника после дачи показаний отпустили под подписку о невыезде.