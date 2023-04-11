На Сахалине по подозрению в госизмене задержали мужчину, намеревавшегося уехать на Украину

Сотрудники пограничного управления ФСБ на Сахалине задержали мужчину, который заподозрен в государственной измене, информирует ТАСС. По предварительной версии, он намеревался пересечь границу РФ и отправиться воевать на стороне Украины.

"Задержан гражданин России, намеревавшийся выехать на территорию Украины и вступить в одно из воинских формирований для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации", - отчитались в погрануправлении ФСБ.

В отношении россиянина завели уголовное дело по ч.1 ст. 30 и ст. 275 ("Государственная измена") УК РФ.

По версии ФСБ, мужчина собрался добраться до Украины через третью страну.