Картаполов о новой волне мобилизации: Её нет и не планируется

Руководитель комитета Государственной думы Андрей Картаполов известил, что в ближайшее время в России не будет проводиться очередного мобилизационного набора в армию, передаёт ТАСС.

"Её [мобилизации] нет и не планируется", - кратко ответил на соответствующий вопрос парламентарий.

В разговоре с "Соловьев.Live" Картаполов добавил также, что этот вопрос не имеет отношения к законопроекту о корректировке системы воинского учёта, который должна рассмотреть Госдума 11 апреля.

"Всё, что связано с мобилизацией, у нас регулируется другим законом", - приводит РИА Новости высказывание депутата.