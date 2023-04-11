Зюганов попросил Путина не огораживать мавзолей на 9 мая

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к Владимиру Путину с просьбой не драпировать мавзолей Владимира Ленина перед парадом Победы, как это делалось в предыдущие годы.

"Красная Площадь должна встречать очередной День Победы в том историческом облике, в котором его помнят наши отцы и дети и который вдохновлял и вдохновляет наш "Бессмертный полк", - заявил Зюганов на брифинге в Госдуме 11 апреля.

Текст обращения опубликовали в газете "Советская Россия". Лидер КПРФ назвал мавзолей священным символом и предложил президенту выступить с его трибуны 9 мая.

"Участники этого парада заслуживают того, чтобы услышать приветствие с трибуны Мавзолея Владимира Ильича Ленина. Столь знаменательное событие явилось бы ярким символом нашей духовной крепости. А она немыслима без укрепления в сердцах наших сограждан извечной тяги к правде, человечности и справедливости", - говорится в письме.

Мавзолей стали загораживать перед 9 мая в годы правления Путина. Ранее советские лидеры и первый президент России Борис Ельцин выступали с его трибуны перед военнослужащими. Во время парада Победы 24 июня 1945 года солдаты советской армии бросали к мавзолею трофейные знамена Третьего Рейха.

Зюганов не в первый раз попросил Путина не драпировать мавзолей. В частности, с подобным предложением он обращался к президенту перед Днем Победы и в 2022 году.

Фото: kremlin. ru