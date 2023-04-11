Воздушное пространство РФ и Украины может быть закрыто для полётов в ЕС до 2029 года

Европейская организация по безопасности воздушной навигации считает, что воздушное пространство РФ и Украины будет оставаться закрытым для полётов в Евросоюз до 2029 года, информирует во вторник, 11 апреля, ТАСС.

Кроме того, в Евроконтроле констатировали, что количество рейсов, следующих со стороны Азии в Северную Европу, заметно сократилось, так как после объявления военной спецоперации (СВО) маршруты их следования пришлось корректировать через юго-восточные страны.

Следует напомнить, что Евросоюз закрыл своё воздушное пространство для российских судов сразу после начала СВО. Кроме того, Росавиация ограничила деятельность южных аэропортов страны.