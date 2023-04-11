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Новости 13:57

Кикшеринговый сервис запустил в Петербурге аренду электровелосипедов

фото ЗакС политика Кикшеринговый сервис запустил в Петербурге аренду электровелосипедов

Кикшеринговый сервис Whoosh начал предоставлять аренду электровелосипедов в Петербурге, информирует во вторник, 11 апреля, ТАСС.

"Новые модели уже доступны в Петербурге, их парк достигнет 1500 велосипедов. Ещё 2500 велосипедов поедут в Московскую область", — известили в пресс-службе компании.

Указывает, что в аренду можно будет взять велосипеды китайской фирмы Ninebot со встроенным модулем Whoosh. Вес электроустройства немного превышает 30 килограмм, и он способен выдержать до 120 килограмм веса. Каждый велосипед стоит порядка 120 тысяч рублей.

Узнать стоимость аренды можно в приложении сервиса.


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