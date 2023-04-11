Кикшеринговый сервис запустил в Петербурге аренду электровелосипедов

Кикшеринговый сервис Whoosh начал предоставлять аренду электровелосипедов в Петербурге, информирует во вторник, 11 апреля, ТАСС.

"Новые модели уже доступны в Петербурге, их парк достигнет 1500 велосипедов. Ещё 2500 велосипедов поедут в Московскую область", — известили в пресс-службе компании.

Указывает, что в аренду можно будет взять велосипеды китайской фирмы Ninebot со встроенным модулем Whoosh. Вес электроустройства немного превышает 30 килограмм, и он способен выдержать до 120 килограмм веса. Каждый велосипед стоит порядка 120 тысяч рублей.

Узнать стоимость аренды можно в приложении сервиса.