С петербургских коммунальщиков взыскали 60 тысяч рублей за сломанное на гололёде плечо пенсионерки

Благодаря вмешательству прокуратуры Выборгского района 67-летняя петербурженка добилась компенсации морального вреда из-за сломанного на гололёде плеча, информирует пресс-служба ведомства.

В декабре прошлого года пенсионерка поскользнулась и упала во дворе дома по улице Хошимина, 13. В больнице у горожанки диагностировали закрытый перелом плеча, вследствие чего ей пришлось провести 4 дня в стационаре.

Проведённая проверка показала, что ООО "Жилкомсервис № 1 Выборгского района" не убрал должным образом внутридворовую территорию дома. В итоге материалы разбирательства были направлены в суд.

В суде между сторонами процесса было заключено мировое соглашение, благодаря которому женщине выплатят 60 тысяч рублей.