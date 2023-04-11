Госдума одобрила законопроект об ужесточении правил продажи вейпов

Государственная дума на заседании 11 апреля приняла в первом чтении законопроект, полностью запрещающий продавать несовершеннолетним вейпы, в том числе без никотина, и расходники к ним. Кроме того, документом предложено ужесточить другие правила продажи электронных сигарет.

Соавторами проекта выступили около 400 депутатов. С парламентской трибуны его представил единоросс Петр Толстой.

"Ситуация вышла из-под контроля, - заявил Толстой. - Это действительно настоящая эпидемия. Дети не в состоянии осознать, какой вред это может нанести их здоровью… Это "троянский конь". За этим безобидным паром прячется настоящая отрава. В регионах России уже фиксируются случаи отравления никотиносодержащими жидкостями".

Он также отметил, что потребление вейпов у несовершеннолетних "превратилось в целую субкультуру".

Проектом предлагается также запретить производство и оборот ароматизированных наполнителей для вейпов. Продажу вейпов разрешат только в стационарных розничных магазинах и только с закрытых витрин.

Депутат от КПРФ Николай Коломейцев предложил коллегам перед вторым чтением подумать о полном запрете на ввоз в страну электронных сигарет.

За принятие инициативы в первом чтении проголосовали 408 депутатов. Один воздержался.