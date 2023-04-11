За попытку поджечь военкомат калининградца наказали принудительными работами

Суд в Калининградской области приговорил местного жителя Сергея Чурсина к двум годам принудительных работ, признав виновным в попытке поджечь здание военкомата. Как сообщает пресс-служба Черняховского городского суда, 30-летнего мужчину судили за умышленное уничтожение чужого имущества посредством поджога (ч. 2 ст. 167 УК с применением ч. 3 ст. 30 УК).

Инцидент имел место вскоре после объявления частичной мобилизации, в ночь на 25 сентября прошлого года. По версии следствия, Чурсин в пьяном виде бросил несколько "коктейлей Молотова" в здание военкомата в Черняховске. В результате здание не получило повреждений: загорелся только венок на мемориальной табличке. Согласно показаниям фигуранта, он хотел поджечь только стену, а сам военкомат сжигать не собирался. До суда его продержали в следственном изоляторе.

Отметим, что поджоги военкоматов участились минувшей осенью, в связи с чем Генштаб пригрозил фигурантам таких дел преследованием по террористическим статьям.