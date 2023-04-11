Петербургские специалисты восстановят взорванную арку в Пальмире

Триумфальную арку в сирийской Пальмире, взорванную в 2015 году, отреставрируют по петербургскому проекту. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН Наталью Соловьеву, работа над ним подошла к концу. Авторы проекта рассчитывают привести памятник в порядок в течение ближайших трех лет.

"В марте 2022 года мы создали творческий коллектив, в который входят лучшие петербургские архитекторы, археологи и реставраторы. В нашу задачу входило сделать полномасштабное исследование, выполнить все мероприятия согласно протоколу ЮНЕСКО", - рассказала Соловьева.

Ожидается, что сирийским властям проект продемонстрируют в середине мая, а работы по восстановлению памятника мировой культуры стартуют в августе или в сентябре. Триумфальная арка сохранилась только на 40%.

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