ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 15:38

Петербургские специалисты восстановят взорванную арку в Пальмире

фото ЗакС политика Петербургские специалисты восстановят взорванную арку в Пальмире

Триумфальную арку в сирийской Пальмире, взорванную в 2015 году, отреставрируют по петербургскому проекту. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН Наталью Соловьеву, работа над ним подошла к концу. Авторы проекта рассчитывают привести памятник в порядок в течение ближайших трех лет.

"В марте 2022 года мы создали творческий коллектив, в который входят лучшие петербургские архитекторы, археологи и реставраторы. В нашу задачу входило сделать полномасштабное исследование, выполнить все мероприятия согласно протоколу ЮНЕСКО", - рассказала Соловьева.

Ожидается, что сирийским властям проект продемонстрируют в середине мая, а работы по восстановлению памятника мировой культуры стартуют в августе или в сентябре. Триумфальная арка сохранилась только на 40%.

фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости11 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама