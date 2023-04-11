Четверых бывших петербургских полицейских отправили в колонию за "наркотические" взятки

Калининский районный суд Петербурга приговорил к реальным срокам четверых бывших сотрудников транспортной полиции по коррупционному делу. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, Александру Виноградову, Артему Гаврилину, Ануару Нургалиеву и Валерию Смоленскому достались сроки в диапазоне от трех лет и трех месяцев до трех лет и одного месяца. Всем им инкриминировали либо ст. 286 УК (превышение должностных полномочий), либо ст. 290 УК (получение взятки), либо обе сразу.

Преследование бывших силовиков связано с серией инцидентов, связанных с наркотиками. Летом 2020 у станции Мурино они остановили молодую пару, в личных вещах которой нашли запрещенные вещества. Мужчину избили и отпустили после того, как правоохранителям передали 110 тысяч рублей.

От другой компании петербуржцев фигурантам удалось получить таким же способом почти 250 тысяч рублей. Третий эпизод связан с угрозой подбросить наркотики, за неисполнение которой силовики получили 59 тысяч рублей.

Осужденные полностью признали вину.