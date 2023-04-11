Госдума приняла поправки об электронных повестках для военнообязанных

Государственная дума в рамках второго и третьего чтений изменений закона "О воинской обязанности и военной службе" 11 апреля одобрила новые принципы призыва в российскую армию.

Согласно действующим нормам, повестку должны вручать лично в руки призывнику, под его роспись. После принятия поправок, помимо бумажных повесток, начнут действовать электронные. Их планируется рассылать через портал Госуслуги. Кроме того, начнет действовать электронный реестр военнообязанных.

Электронная повестка будет считаться полученной после ее размещения в личном кабинете военнообязанного. После этого призывникам будет запрещен выезд из России. В случае неявки в военкомат в течение 20 дней в отношении к ним могут быть применены иные ограничительные меры: запрет на управление транспортным средством, на операции с недвижимостью, на получение кредитов и займов, на регистрацию индивидуальным предпринимателем или самозанятым.

В случае неполучения повестки лично или удаления аккаунта Госуслуг, повестка будет считаться полученной "по истечении 7 дней с даты ее размещения в реестре повесток".

Депутат от КПРФ Нина Останина заявила, что впервые на ее памяти объемный текст поправок раздали прямо во время заседания. Такое отношение она назвала неуважительным по отношению к депутатам. Член фракции "Справедливая Россия - За правду" из Петербурга Олег Нилов заявил, что в первую очередь призывать в армию нужно стритрейсеров и бойцов без правил.

Член фракции ЛДПР Андрей Луговой посетовал на то, что СМИ связали законодательные новеллы с вероятной подготовкой к новым мобилизационным мероприятиям. Он назвал это "разгонкой" и "глубоко провокационными вражескими действиями".

Голосовавших против поправок в Госдуме не нашлось. Во втором чтении документ поддержали 391 голосом "за", в третьем - 394 депутата проголосовали "за" при одном воздержавшимся.