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Новости 16:55

Петербуржец получил реальный срок за удар головой по лицу полицейского

фото ЗакС политика Петербуржец получил реальный срок за удар головой по лицу полицейского

Колпинский районный суд Петербурга приговорил к десяти месяцам колонии общего режима Павла Смирнова, которого признали виновным в нападении на полицейского (ч. 1 ст. 318 УК). Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, фигуранта обязали также выплатить 30 тысяч рублей компенсации потерпевшему.

Положивший начало преследованию эпизод датируется концом января, когда фигуранта в нетрезвом состоянии задержали полицейские, пожелавшие составить на него протокол о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП). Нарушитель порядка в помещении отдела полиции №80 ударил одного из силовиков головой в лицо, из-за чего у потерпевшего началось кровотечение. 

Ранее судимый Смирнов свою вину полностью признал и раскаялся.


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