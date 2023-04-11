Петербуржец получил реальный срок за удар головой по лицу полицейского

Колпинский районный суд Петербурга приговорил к десяти месяцам колонии общего режима Павла Смирнова, которого признали виновным в нападении на полицейского (ч. 1 ст. 318 УК). Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, фигуранта обязали также выплатить 30 тысяч рублей компенсации потерпевшему.

Положивший начало преследованию эпизод датируется концом января, когда фигуранта в нетрезвом состоянии задержали полицейские, пожелавшие составить на него протокол о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП). Нарушитель порядка в помещении отдела полиции №80 ударил одного из силовиков головой в лицо, из-за чего у потерпевшего началось кровотечение.

Ранее судимый Смирнов свою вину полностью признал и раскаялся.