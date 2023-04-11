В Зеленогорске отремонтируют дачу-памятник

Заброшенной даче Заеца на Приморском шоссе, 597, признанной региональным памятником, предстоят реставрационные работы. Об этом пишет издание "Канонер". Сооружение находится в частной собственности.

Проект капитального ремонта разработало ООО "Свод". Он предусматривает сохранение сруба, замену ветхих элементов и воссоздание утраченных крыльца и балконов. Кроме того, участку под домом планируют вернуть ограду и калитку.

Деревянную дачу в Зеленогорске постороили в начале XX века в стиле неоклассицизм. После Великой Отечественной войны в ней несколько лет размещался дом отдыха "Большевик".

фото: Виктор М, Citywalls.ru