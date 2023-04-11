ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 17:17

В Зеленогорске отремонтируют дачу-памятник

фото ЗакС политика В Зеленогорске отремонтируют дачу-памятник

Заброшенной даче Заеца на Приморском шоссе, 597, признанной региональным памятником, предстоят реставрационные работы. Об этом пишет издание "Канонер". Сооружение находится в частной собственности.

Проект капитального ремонта разработало ООО "Свод". Он предусматривает сохранение сруба, замену ветхих элементов и воссоздание утраченных крыльца и балконов. Кроме того, участку под домом планируют вернуть ограду и калитку. 

Деревянную дачу в Зеленогорске постороили в начале XX века в стиле неоклассицизм. После Великой Отечественной войны в ней несколько лет размещался дом отдыха "Большевик".

фото: Виктор М, Citywalls.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости11 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама