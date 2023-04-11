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Новости 17:57

Суд закрыл хостел в центре Петербурга

фото ЗакС политика Суд закрыл хостел в центре Петербурга

Ленинский районный суд Петербурга нашел несколько нарушений в деятельности хостела "Экономъ", расположенного в Большом Казачьем переулке, и приостановил его работу на сорок суток. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Протокол по результатам инспекции в отношении владельца учреждения Евгения Явного составили представители Роспотребнадзора по ст. 6.4 КоАП (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта).

Хостел в нарушение закона расположен в цоколе многоквартирного дома. Чиновники также выявили ненадлежащее состояние пола в коридоре гостиницы, которое затрудняет его качественную уборку.

Сам индивидуальный предприниматель на заседание не явился.


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