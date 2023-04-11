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Новости 18:37

ЦБ ограничит выдачу экстремально низких ипотечных кредитов

фото ЗакС политика ЦБ ограничит выдачу экстремально низких ипотечных кредитов

Банк России решил ограничить программы ипотеки с самыми низкими ставками, о чем сообщается на сайте регулятора. Меры распространятся на кредиты, взятые после 15 марта.

Некоторые из таких программ имеют ставку 0,1%. Столь низкий уровень застройщики достигают за счет увеличения стоимости самого жилья на 20-30%. При этом разница выплачивается банку для возмещения выпадающих доходов.

С точки зрения Центробанка, экстремально низкие ипотечные кредиты несут в себе риски для экономических акторов и, кроме того, искажают общую картину рынка недвижимости.


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