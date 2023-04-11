Скульптуры львов в парке Победы потеряли презентабельный вид через год после воссоздания

Петербуржцы заметили дефекты на скульптурах львов в парке Победы, которые торжественно установили прошлым летом. У изваяний облезла краска, из-за чего они сделались пятнистыми, пишет "Фонтанка".

В прошлом году проект воссоздания ранее утраченных львов реализовывала администрация Московского района. В нем были задействованы деньги банка "Санкт-Петербург". Скульптором выступил Денис Данилов.

В своем первоначальном виде скульптуры у пруда Очки простояли с 1940-х по 1980-е годы, после чего от них остались только постаменты. В середине 2010-х годов львов разыскивали градозащитные активисты.

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