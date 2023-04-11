Российское вино стало доминировать на полках отечественных магазинов

На полках российских магазинов, продающих вино, доля вина отечественного производства достигла 55%. Об этом заявил зампред Минпромторга Виктор Евтухов, цитируемый пресс-службой Роскачества.

Увеличить показатель в том числе помог федеральный закон "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации", нацеленный на импортозамещение игристых и тихих вин. По словам чиновника, "на порядок" выросла также доля потребления отечественного алкогольного напитка в заведениях общепита.

"Если раньше мы обращали внимание торговли на необходимость в принципе торговать российским вином, сейчас речь идет уже о качественном развитии в информировании покупателя, повышении уровня знаний о российском вине", - отметил Евтухов.

До принятия закона доля отечественных вин на российском розничном рынке не превышала 30%.

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