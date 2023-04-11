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Российское вино стало доминировать на полках отечественных магазинов

фото ЗакС политика Российское вино стало доминировать на полках отечественных магазинов

На полках российских магазинов, продающих вино, доля вина отечественного производства достигла 55%. Об этом заявил зампред Минпромторга Виктор Евтухов, цитируемый пресс-службой Роскачества.

Увеличить показатель в том числе помог федеральный закон "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации", нацеленный на импортозамещение игристых и тихих вин. По словам чиновника, "на порядок" выросла также доля потребления отечественного алкогольного напитка в заведениях общепита.

"Если раньше мы обращали внимание торговли на необходимость в принципе торговать российским вином, сейчас речь идет уже о качественном развитии в информировании покупателя, повышении уровня знаний о российском вине", - отметил Евтухов.

До принятия закона доля отечественных вин на российском розничном рынке не превышала 30%.

фото: unsplash


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