Дрозденко передал военным в Донбассе автомобили и новую технику

Руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко находится с рабочим визитом в прифронтовой зоне военной спецоперации, информирует пресс-служба администрации региона 12 апреля. Управленец передал военным технику и припасы, которые собрал фонд "Ленинградский рубеж".

На передовой Дрозденко расспрашивал военных о ходе СВО и осмотрел ремонтную базу, в которой приводят в порядок переоборудованные под нужды бойцов автомобили "Нива".

Ранее от "имени" региона служащим 3-го армейского корпуса был передан мобильный стоматологический кабинет, открытый ежедневно. Кроме того, в числе переданной военным техники — реанимационное оборудование.

Резюмируя, Дрозденко сообщил, что держит на контроле все просьбы ленинградских бойцов.

Кроме передовой губернатор посетил Мариуполь. Там он вместе с местными чиновниками изучил ход работ на строительных площадках.

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"