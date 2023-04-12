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Новости 10:57

Руководитель Минцифры: Изменение закона о воинском учёте не связано с мобилизацией

фото ЗакС политика Руководитель Минцифры: Изменение закона о воинском учёте не связано с мобилизацией

Корректировки, вносимые в систему воинского учёта, никак не связаны с новой волной мобилизации, рассказал руководитель Министерства цифрового развития Максут Шадаев, чьё заявление приводит РИА Новости в среду, 12 апреля.

"Нет. Наоборот, насколько мне известно, сейчас ставка сделана на привлечение к службе контрактников на добровольных началах. Многие регионы уже начали активно рекламировать возможность поступления на военную службу по контракту", — поделился Шадаев.

Кроме того, он напомнил о несовершенствах системы воинского учёта в стране, с которыми многие напрямую столкнулись осенью 2022 года. В связи с этим необходима оптимизация порядка воинского учёта и призыва.

На сегодняшний день любой зарегистрированных на "Госуслугах" имеет возможность проверить, к какому военкомату прикреплён и есть ли право на отсрочку.


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