Администрация Красносельского района отказалась включать мундепов в состав рабгруппы по Жемчужному пляжу

Администрация Красносельского района не стала включать муниципалов и активистов в состав рабочей группы по проектированию и благоустройству Жемчужного пляжа, вместо этого им предложили присоединиться к общественным слушаниям по этому вопросу. Скан ответа чиновников приведён в паблике "Открытый Южно-Приморский".

Депутаты МО "Южно-Приморский" обратились в райадминистрацию с просьбой добавить их к рабгруппе по благоустройству пляжа и побережья Финского залива в марте.

"Вероятно, они не хотят общественного контроля в их работе, как это было при благоустройстве Балтийского бульвара (Каменного берега), где они под разными предлогами пытались сохранить шалман на побережье, и в результате работы по благоустройству были сорваны на год", - сетуют активисты.

Муниципалы считают необходимым совместить новый проект строительства пересечения Балтийского бульвара и улицы Адмирала Черокова с благоустройством Жемчужного пляжа.

Они напомнили, что побережье пляжа разделено на две зоны: непосредственно на Жемчужный пляж и рекреационную зону "Тихий остров". По их версии, следует полностью благоустроить оба участка побережья - от набережной Дудергофского канала до Яхт-клуба "Балтиец".

"В своём ответе муниципалитету исполнительная власть сообщила о намерениях провести общественные обсуждения концепции благоустройства Жемчужного пляжа с жителями и активистами, но когда это будет - не сообщила", - заключили мундепы.

Напомним также, о том, что Смольный утвердился в решении не трогать Жемчужный пляж при прокладке дороги, депутат округа Валерий Веремейчик рассказывал ещё в феврале 2021 года.