Экс-главе "транспортного" комитета Смольного Мурашову грозит банкротство

Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства в отношении экс-чиновника Смольного Бориса Мурашова, с соответствующим заявлением в инстанцию обратилась его финансовый управляющий Алина Артамонова, передаёт "Деловой Петербург".

На данный момент идёт процедура реструктуризации долгов Мурашова. Поводом для обращения в Арбитражный суд послужило наличие у Мурашова долга в 18 млн рублей перед собственным братом.

На протяжении многих лет бывший чиновник был связан с дорожной сферой Северной столицы. В период с 2001 по 2009 год он сначала занимал должность первого замглавы, а после стал полноценным руководителем ФГУП "Дирекция по строительству транспортного обхода города Санкт–Петербурга". После этого был начальником комитета по благоустройству и дорожному хозяйству, после чего получил должность председателя "отколовшегося" от него комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Начиная с 2013 года стал топ-менеджером компании "Группа ЛСР".