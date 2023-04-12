ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 14:36

БДТ им. Товстоногова теперь будет руководить директор: сотрудничество с Андреем Могучим прекращено

фото ЗакС политика БДТ им. Товстоногова теперь будет руководить директор: сотрудничество с Андреем Могучим прекращено

Худрук Большого драматического театра им. Товстоногова Андрей Могучий освободился от занимаемого поста: с ним не стали продлевать заключенный контракт, передаёт "Интерфакс". Кроме того, у учреждения культуры теперь появился директор.

"Министерством культуры РФ утвержден новый устав Российского государственного академического Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова, в соответствии с которым общее управление театром будет осуществляться директором учреждения", - известили в Министерстве культуры.

Директором театра назначили Татьяну Архипову. Отмечается, что она продолжит свою деятельность согласно новому уставу учреждения.

Контракт с режиссёром Андреем Могучим заключили в 2013 году и с тех пор постоянно продлевали.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости12 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама