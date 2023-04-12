БДТ им. Товстоногова теперь будет руководить директор: сотрудничество с Андреем Могучим прекращено

Худрук Большого драматического театра им. Товстоногова Андрей Могучий освободился от занимаемого поста: с ним не стали продлевать заключенный контракт, передаёт "Интерфакс". Кроме того, у учреждения культуры теперь появился директор.

"Министерством культуры РФ утвержден новый устав Российского государственного академического Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова, в соответствии с которым общее управление театром будет осуществляться директором учреждения", - известили в Министерстве культуры.

Директором театра назначили Татьяну Архипову. Отмечается, что она продолжит свою деятельность согласно новому уставу учреждения.

Контракт с режиссёром Андреем Могучим заключили в 2013 году и с тех пор постоянно продлевали.