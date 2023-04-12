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Новости 14:50

С начала года около 12 тысяч петербургских автомобилистов наказали за неправильную парковку

фото ЗакС политика С начала года около 12 тысяч петербургских автомобилистов наказали за неправильную парковку

С начала 2023 года петербургский комитет по транспорту направил на рассмотрение мировых судей около 12 тысяч протоколов, составленных в отношении водителей, не оплативших штрафы за неправильную парковку, сообщает пресс-служба Смольного.

Из общего числа протоколов более 7,5 тысяч касаются нарушения статьи 12.16 КоАП РФ – то есть стояли в местах, где это запрещено. Чуть более 4 тысяч протоколов получили водители, которые заняли место в зоне платной парковки и не заплатили за него.

За уклонение от уплаты штрафа кроме принудительного взыскания через службу судебных приставов автовладельцу может также грозить: двукратный штраф, обязательные работы, до 15 суток ареста.

Сумма санкции за неправильную парковку на сегодняшний день составляет 3 тысячи рублей.


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