С начала года около 12 тысяч петербургских автомобилистов наказали за неправильную парковку

С начала 2023 года петербургский комитет по транспорту направил на рассмотрение мировых судей около 12 тысяч протоколов, составленных в отношении водителей, не оплативших штрафы за неправильную парковку, сообщает пресс-служба Смольного.

Из общего числа протоколов более 7,5 тысяч касаются нарушения статьи 12.16 КоАП РФ – то есть стояли в местах, где это запрещено. Чуть более 4 тысяч протоколов получили водители, которые заняли место в зоне платной парковки и не заплатили за него.

За уклонение от уплаты штрафа кроме принудительного взыскания через службу судебных приставов автовладельцу может также грозить: двукратный штраф, обязательные работы, до 15 суток ареста.

Сумма санкции за неправильную парковку на сегодняшний день составляет 3 тысячи рублей.